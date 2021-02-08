Информация о минировании двух предприятий в Гомеле не подтвердилась

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Информация о минировании двух предприятий в Гомеле поступила в милицию сегодня утром, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома сообщили, что на электронную почту ОАО "Гомельдрев" и ОАО "Гомельпромбурвод" поступили письма о минировании предприятий.

На местах работали наряды органов внутренних дел и другие экстренные службы. Для безопасности были оцеплены здания и близлежащие территории.

Специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 внутренних войск МВД проверили помещения, взрывных устройств не обнаружено. Предприятия продолжили работу в штатном режиме.-0-