Информация о минировании одной из районных администраций Минска не подтвердилась - МВД

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о минировании одной из районных администраций Минска не подтвердилась. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, сегодня на электронную почту столичной милиции поступило сообщение об опасности. В информации было указано, что в одной из районных администраций столицы заложено взрывное устройство.

Правоохранители приняли меры по охране общественного порядка, обследовали территорию для обнаружения взрывоопасных предметов. Как и в предыдущих случаях, информация не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено. Личность отправителя сообщения устанавливается.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание", - добавили в МВД.-0-