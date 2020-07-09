Информация о минировании ресторана быстрого питания в Минске не подтвердилась - МВД

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о минировании ресторана быстрого питания в Минске не подтвердилась, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня около 7.00 в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение от работников заведения общественного питания, расположенного на проспекте Дзержинского. По электронной почте в организацию пришло сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанном здании. Незамедлительно на место выбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы, иные службы. Персонал заведения самостоятельно покинул здание, посетителей внутри не оказалось", - рассказала Ольга Чемоданова.

При обследовании помещения опасных веществ не обнаружено. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.-0-