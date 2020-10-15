Информация о минировании РОВД в Бресте не подтвердилась

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный сообщил о минировании Московского РОВД Бреста - информация не подтвердилась, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Инцидент произошел сегодня утром. В 8.47 в областное управление МЧС поступил анонимный телефонный звонок о том, что в здании Московского РОВД заложено взрывное устройство. На место предполагаемого происшествия выехали все экстренные службы. Были предприняты необходимые меры безопасности.

Саперно-пиротехническая группа обследовала здание, взрывных устройств не обнаружено. Правоохранители устанавливают личность автора ложного звонка.

В УВД напоминают, что ответственность за заведомо ложное сообщение об опасности (ст.340 УК) наступает с 14 лет. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы. Если проступок повторный, совершен группой лиц, повлек причинение ущерба в крупном размере или другие тяжкие последствия, наказание в виде лишения свободы может быть применено на срок до 7 лет. Кроме этого, виновные обязаны будут возместить все затраты госструктур и субъектов хозяйствования по предотвращению несуществующей угрозы.-0-