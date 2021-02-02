Информация о минировании школы в Могилеве не подтвердилась

2 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В УВД Могилевского облисполкома поступило сообщение о минировании одной из школ города. Как сообщили в ведомстве, информация не подтвердилась, передает БЕЛТА.

"Сегодня ночью в 2.50 на электронную почту ведомства поступило сообщение, что в помещения средней школы №20 Могилева планируется закладка взрывного устройства", - отметили в УВД.

На место происшествия были отправлены следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, медики и спасатели. После обследования школы поступившая информация не подтвердилась.

По факту проводится проверка.-0-