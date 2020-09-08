8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о минировании торгового предприятия в Чашникском районе не подтвердилась, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Сообщение об опасности поступило сегодня днем в отдел внутренних дел Чашникского района от руководства частного торгового предприятия, расположенного в деревне Закурье. На электронный адрес фирмы пришло письмо о якобы заложенном в административном здании взрывном устройстве. Отправитель письма требовал денег.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа РОВД, специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5530 ВВ МВД, сотрудники РОЧС, медики.

"Правоохранители предприняли необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. В настоящий момент обследование зданий и территории предприятия завершено", - отметили в милиции.

Взрывоопасных предметов не обнаружено.-0-