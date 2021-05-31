Информация о минировании учебных заведений не подтвердилась - МВД

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сведения о минировании учебных заведений не подтвердились. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня на электронные ящики госорганизаций (преимущественно учреждений образования) неизвестные массово разослали сообщения об опасности. Соответствующие письма получили 118 минских школ, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего установлено более 270 адресатов", - рассказали в МВД.

Все места были обследованы правоохранителями - информация оказалась ложной. Сейчас устанавливают причастных к угрозам.

"Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", - отметили в МВД.-0-