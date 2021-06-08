Информационная продукция Telegram-канала "Климовичи ЧАТ" признана экстремистской

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области проанализировала размещенные в Telegram-канале "Климовичи ЧАТ" информационные сообщения. Установлено, что в них содержались призывы к активизации и радикализации протестного движения, организации несанкционированных массовых мероприятий и участию в них, забастовкам, повреждению имущества органов государственной власти и граждан Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры региона.

Доступ к указанному информационному ресурсу без препятствий и ограничений мог получить любой гражданин, использующий интернет и мессенджер Telegram. Администрация канала не принимала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности.

На основании закона "О противодействии экстремизму" прокуратура Могилевской области подготовила и направила в суд Ленинского района Могилева заявление о признании информационной продукции Telegram-канала с логотипом "Климовичи ЧАТ" экстремистскими материалами.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения - его копия направлена в Министерство информации для включения Telegram-канала в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.-0-