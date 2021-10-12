Информпродукция еще нескольких Telegram-каналов признана экстремистской

Фото из архива
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационная продукция еще нескольких Telegram-каналов признана экстремистской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.
По заявлению прокуратуры Витебской области экстремистскими материалами признана информационная продукция Telegram-канала "Доктрина V".
Ранее таковым признали контент Telegram-каналов "Библиотека ОГС" и "Мирный БГУИР".
Кроме того, экстремистскими материалами признана информационная продукция сообществ в мессенджере Telegram "ПИНСК ДЛЯ ЖИЗНИ", "Каратели и прикорытники Пинска".-0-