Информпродукция одного из интернет-ресурсов и сообщества в Telegram признана экстремистской

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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационная продукция одного из интернет-ресурсов и сообщества в Telegram признана экстремистской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.
По заявлению прокуратуры Борисовского района экстремистскими материалами признана информационная продукция интернет-ресурса EX-PRESS.BY.
Такое же решение вынесено и в отношении информационной продукции сообщества в мессенджере Telegram "Шарковщина". Контент этого ресурса признан экстремистскими материалами по заявлению прокуратуры Шарковщинского района.-0-