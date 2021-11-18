Иномарка сбила женщину на регулируемом переходе в Минске

18 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Иномарка совершила наезд на пешехода на улице Семеняко в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 53-летний мужчина за рулем автомобиля "Ниссан" двигался по улице Маршала Лосика со стороны улицы Мачульского и около 17.40 при повороте направо на улицу Юрия Семеняко совершил наезд на 35-летнию женщину, которая пересекла проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, по данному факту проводится проверка.-0-