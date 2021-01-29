29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранец подозревается в хищении продукции МТЗ на сумму в 2,3 млн евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Сотрудники ГУБОПиК МВД установили подозреваемого в хищении 154 тракторов. Им оказался руководитель иностранного торгового дома ОАО "МТЗ" (доля собственности белорусского предприятия составляет 51%), расположенного в одной из стран Евросоюза.

Известно, что в августе 2018 года мужчина, используя служебные полномочия, заключил от имени иностранной компании контракт на отгрузку минским заводом в адрес торгового дома различных моделей тракторной техники. Управляющим гарантировались своевременная оплата и полный расчет за приобретенную продукцию, продажа которой должна была осуществляться за пределами Беларуси.

Однако вместо доставки и выгрузки тракторов в указанном пункте мужчина умышленно перенаправил товар на склад одной из литовских компаний, собственником которой являлся. В дальнейшем всю полученную таким образом технику он продал третьим лицам без перевода оплаты на счета ОАО "МТЗ".

В настоящее время генеральной прокуратурой Республики Беларусь в отношении гражданина Литвы возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.-0-