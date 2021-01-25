Иностранец украл $38 тыс. у минчанина

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За кражу в особо крупном размере задержан иностранец. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 23 января на линию 102 позвонил минчанин и заявил о краже $38 тыс. из его квартиры. Выяснилось, что валюта пропала, когда семья отсутствовала в течение нескольких часов. Входная дверь при этом не была взломана.

Сыщики установили причастность к преступлению 48-летнего гражданина Азербайджана. "Его супруга подрабатывала няней у потерпевшего и имела ключи от его квартиры. По предварительной информации, накануне преступления иностранец вытащил их из сумочки жены, а когда она ушла из дома, отправился "на дело". Мужчина нашел в комнате косметичку с валютой, сложил купюры в карманы и рукава куртки. Незваный гость оказался весьма не предусмотрительным и перед уходом закрыл дверь на два замка, тогда как хозяева - на один", - рассказали в ведомстве.

Правонарушителя задержали на следующий день, распорядиться похищенным он не успел.

Следователи дали правовую оценку действиям иностранца и возбудили уголовное дело за кражу, совершенную в особо крупном размере. Подозреваемый водворен в ИВС.-0-