Иностранец украл у женщины в Минске драгоценности на Br7 тыс.

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники задержали 41-летнего гражданина Германии, который украл у женщины инкрустированный бриллиантами золотой крестик и золотую цепочку на общую сумму свыше Br7 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию 14 апреля обратилась 30-летняя жительница Минского района, она рассказала, что после общения с жителем Германии у нее пропали крестик и цепочка. Выяснилось, что вечером 13 апреля женщина в одном из столичных клубов познакомилась с 41-летним мужчиной. После выпивки пара отправилась в гостиницу к иностранцу, где общение продолжилось.

"Проведя в гостях некоторое время, женщина решила поехать домой. Наутро она обнаружила пропажу золотого крестика и золотой цепочки. После того, как вернулась в гостиницу к иностранцу и узнала, что тот уже съехал, а в номере украшений не нашлось, она обратилась в милицию, - рассказали в ГУВД. - Оперативники задержали мужчину 15 апреля в Гомеле, он ехал к границе. У него были обнаружены те самые драгоценности - инкрустированный бриллиантами крестик и цепочка".

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. В отношении него Центральный (г. Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 УК (кража).-0-