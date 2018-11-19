Иностранец задержан в Минске по подозрению в мошенничестве на сумму более $40 тыс.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали 33-летнего гражданина Германии, который подозревается в совершении мошенничеств в отношении жителей столицы и Минской области. Установлено, что он находится в региональном розыске на территории ФРГ, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Мужчина приехал в Беларусь в ноябре 2017 года. В Минске он открыл фирму, оказывающую услуги по изготовлению домов и бань из деревянного бруса. "Однако, как было установлено в ходе разбирательств, брал предоплату у доверчивых минчан и свои обязательства перед заказчиками не исполнял. В настоящее время в милицию обратились 15 пострадавших граждан - жителей Минска и Минской области. Предварительно сумма причиненного ущерба составила более $40 тыс.", - рассказала Наталья Оскирко.

Кроме этого, оперативники выяснили, что задержанный иностранец также входил в доверие разведенных одиноких жительниц столицы. Знакомился в парикмахерских, ресторанах, торговых центрах и так далее. Женщинам он обещал совместное счастливое будущее и просил одолжить денег на бизнес. У одной из минчанок он взял $6 тыс., которые до сих пор не вернул. Другую попросил оформить на свое имя телевизор в рассрочку - якобы для офиса фирмы. Но, как выяснилось позже, телевизор он подарил другой приятельнице.

В отношении задержанного Московский РОСК возбудил уголовное дело по ст. 209 УК (мошенничество). Проводится дальнейшее расследование. На территории ФРГ мужчина подозревается в совершении аналогичных преступлений - там у него также имелась фирма и несколько обманутых дам.

Правоохранители просят пострадавших от действий задержанного сообщить об этом во Фрунзенское РУВД лично (Минск, ул.Кальварийская, 41) или по телефонам: 8 (029) 653-17-63, 8 (017) 213-08-25, 8 (017) 207-67-67 или 102.

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