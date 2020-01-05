Иностранный студент похитил более $74 тыс. у приятеля, чтобы потратить их на развлечения

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 20-летний иностранный студент 31 декабря обратился в Советское РУВД Минска с заявлением, что у него похитили более $74 тыс. Об этом своем Telegram-канале рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники установили, что к хищению оказался причастен его 21-й летний друг и соотечественник, с которым потерпевший проживал в общежитии. Выяснилось, что накануне Нового года знакомый подвез его в банк для получения им крупного денежного перевода на покупку квартиры. На обратном пути водитель предложил положить деньги в бардачок машины для сохранности. Когда деньги оказались в бардачке, он остановил авто и попросил помочь перенести некоторые вещи в багажник автомобиля. Как только потерпевший вышел из машины, водитель уехал в неизвестном направлении.

Задержанный студент пояснил оперативникам, что деньги он спрятал в лесу. В дальнейшем он собирался потратить их на девушек, казино и покупку нового авто.

Согласно информации в Telegram-канале Следственного комитета, во время расследования обнаружены и изъяты все похищенные денежные средства, большую часть из которых ($70 тыс.) нашли в тайнике в лесополосе в черте Минска.

21-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч.4 ст.206 (грабеж, совершенный в особо крупном размере) УК. Также наложен арест на имущество обвиняемого на общую стоимость более Br30 тыс.-0-