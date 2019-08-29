Иностранный студент утонул в водохранилище Дрозды

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В водохранилище Дрозды утонул иностранный студент, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Очевидец 28 августа в 19.40 сообщил спасателям о том, что возле дамбы водохранилища Дрозды мужчина прыгнул в воду и не всплыл. На место прибыли подразделения МЧС.

"В 20.53 сотрудники ОСВОД в 5 м от берега с глубины 4 м извлекли мужчину без признаков жизни. В 20.55 работники скорой медицинской помощи констатировали смерть молодого человека - иностранного студента 2000 года рождения", - рассказали в МЧС.-0-