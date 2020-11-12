Иностранца подозревают в изготовлении и сбыте фальшивых белорусских денег

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине задержали мужчину по подозрению в изготовлении и сбыте фальшивых денег. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В Кобрине в октябре задержали трех мужчин, которые расплачивались поддельными банкнотами по Br20. Дома у одного из них были найдены около 700 фальшивых купюр. Эксперты определили, что реквизиты и изображения выполнены способом цветной электрофотографии, а вместо защитной нити нанесена обычная полоса серебристой краской.

Оперативники вышли на след 21-летнего казахстанца, временно проживающего в Кобрине. Именно он с помощью лазерного принтера изготовил партию фальшивок, которую хранил в частном доме. "Сбывать купюры молодой человек начал в прошлом декабре, расплачивался на рынках Бреста. Выбирал продавцов пожилого возраста. С февраля по сентябрь иностранец уезжал из страны, поэтому подделки находились вне оборота", - рассказала детали Ольга Чемоданова.

Дома у задержанного милиционеры нашли пресс-формы для чеканки монет номиналом Br1 и Br2 , а так же 50 и 20 копеек.

Следователи возбудили уголовное дело за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег.-0-