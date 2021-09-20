Иностранца приговорили к 15 годам колонии за покушение на убийство девушки

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска поддержала в суде гособвинение в отношении 25-летнего иностранца, который с целью убийства нанес ножевые ранения 22-летней девушке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

С учетом представленных доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда 11 февраля признала мужчину виновным в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Тогда ему назначили 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Как установлено, иностранец на почве личных неприязненных отношений из-за отказа девушки поддерживать с ним близкие отношения ударил ее не менее 37 раз ножом в голову, шею, грудную клетку, живот.

"Свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей, обвиняемый не довел до конца, поскольку был застигнут на месте преступления свидетелем, а девушка оказала активное сопротивление", - отметили в Генпрокуратуре.

После заживления ран на лице и шее девушки образовались неизгладимые и обезображивающие рубцы.

Стороны обжаловали приговор суда в апелляционном порядке. По результатам изучения уголовного дела и доводов апелляционных жалоб прокурор - представитель Генеральной прокуратуры - в заседании суда второй инстанции высказал мнение о том, что необходимо оставить без удовлетворения доводы стороны защиты и обвиняемого об отсутствии у иностранца умысла на убийство и чрезмерно суровом наказании. Суду также предлагалось увеличить размер компенсации с Br50 тыс. до Br100 тыс.

С мнением прокурора суд согласился. В итоге Верховный суд изменил приговор. Размер материальной компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с обвиняемого в пользу потерпевшей, увеличен до Br100 тыс. Приговор вступил в законную силу.-0-