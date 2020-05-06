Иностранца в Минске уже второй раз задержали за незаконную продажу респираторов

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За незаконную реализацию респираторов в Минске повторно задержан иностранец. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"В прошлом месяце мы рассказывали о том, что сотрудники столичной милиции пресекли попытку 43-летнего иностранца незаконно продать 260 респираторов. На днях сотрудники столичной службы БЭП и Первомайского РУВД повторно задержали мужчину с поличным при попытке продать 730 респираторов", - сообщила Ольга Чемоданова.

Фото из Telegram-канала МВД

По оперативной информации, иностранец покупал респираторы в одном из строительных магазинов Минска, а после перепродавал их через интернет по Br15-20 за штуку.

Общая стоимость изъятых респираторов превысила Br13 тыс. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (Br2,7 тыс.).

По информации ГУБЭП МВД, в стране выявлено почти 30 фактов незаконной продажи средств индивидуальной защиты. Общая сумма изъятых медицинских товаров составила около Br225 тыс.-0-