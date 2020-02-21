Иностранцы по поддельным документам арендовали в Минске автомобили и исчезали

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска столичного ГУВД задержали двух граждан одной из сопредельных стран, которые воровали прокатные авто в Минске. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

С октября 2019 года пострадали три минских фирмы. Во всех случаях схема была одинаковой: после оформления документов на аренду довольно дорогих машин арендаторы исчезали вместе с транспортными средствами.

Оперативники установили, что ко всем хищениям причастен один мужчина - координатор. Он трижды приезжал в Беларусь и каждый раз привозил с собой нового человека. Координатор обеспечивал его фальшивыми документами и платил около $250, чтобы тот оформил аренду на себя. Сам при этом всегда оставался в тени.

Таким способом было похищено три автомобиля общей стоимостью около Br80 тыс. Столичные сыщики задержали координатора и подставное лицо во время четвертого визита в страну. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении уголовного розыска МВД Беларуси, подобные преступления в Беларуси редкость. В последний раз такая схема зафиксирована два года назад. Во всех случаях преступники оказывались иностранцами. Как правило, если белорусский паспорт граждане Беларуси сумеют отличить от грубой подделки, то фальшивые паспорта других государств узнать сложнее.

МВД рекомендует владельцам и работникам прокатных фирм быть бдительнее при оформлении сделок. Помимо копий документов следует сохранять актуальное фото арендатора авто.-0-