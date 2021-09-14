Иностранцы с поддельными паспортами задержаны в Национальном аэропорту Минск

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск задержаны двое иностранцев с поддельными паспортами, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Утром 12 сентября при оформлении рейса Баку - Минск на въезд в Беларусь внимание пограничников привлекла молодая пара, которая явно нервничала. При прохождении пограничного контроля они предъявили для проверки паспорта Сейшельских островов, в которых были признаки полной подделки, - рассказали в ГПК. - При специальной проверке документов установлено, что все страницы паспортов были полностью поддельные, а текст нанесен обычным лазерным принтером. При осмотре личных вещей пограничники обнаружили действительные паспорта граждан Конго".

Иностранные граждане задержаны и помещены в изолятор временного содержания. За попытку незаконно пересечь границу их ожидает штраф до 100 базовых величин. Кроме того, за использование поддельных документов нарушителям может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.-0-