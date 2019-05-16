16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспектор ГАИ погиб в Могилевском районе, обстоятельства выясняют правоохранители. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"Сегодня при исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома 1996 года рождения. Сейчас на месте происшествия в Могилевском районе вблизи трассы Могилев - Шклов в лесополосе работает следственно-оперативная группа", - рассказали в МВД.
Как проинформировала официальный представитель СК Юлия Гончарова, на месте обнаружения тела погибшего сотрудника ГАИ проводятся неотложные следственные действия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-
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