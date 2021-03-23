Инструктор автошколы в Гродно присвоил 200 л топлива

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно инструктор автошколы присвоил 200 л бензина из служебного автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

За время занятий с учениками 63-летний инструктор сумел достичь хороших показателей экономии топлива. "Вот только оставшийся бензин гражданин решил не сохранять на балансе предприятия, а присваивал себе. За два месяца мимо бака служебного автомобиля прошло 200 л бензина АИ-95 на сумму около Br350", - рассказали в милиции.

Недостачу выявили сотрудники БЭП во время проверки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение либо растрата".-0-