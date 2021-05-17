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17 мая 2021, 11:21

Инструктор автошколы в Гродно присвоил 260 л топлива

Фото из архива
Фото из архива

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Инструктор автошколы в Гродно сэкономил и присвоил 260 л топлива. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Во время занятий с учениками 33-летний инструктор добился хороших показателей экономии топлива. "Вот только оставшийся бензин мужчина решил не сохранять на балансе предприятия, а присваивал себе. За пять месяцев мимо бака служебного автомобиля ушло 260 л бензина на общую сумму около Br460", - рассказали в милиции.

Недостачу во время проверки выявили сотрудники БЭП. Сейчас в отношении инструктора возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение либо растрата".-0-

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