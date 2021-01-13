Инструктор столичного фитнес-клуба оскорблял правоохранителя в Telegram-канале

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители продолжают устанавливать людей, размещающих в публичном доступе оскорбления, клевету и угрозы в адрес милиционеров и членов их семей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

"На днях сотрудники главного управления собственной безопасности МВД выявили очередного "судью-комментатора" в интернете. Им оказался 36-летний инструктор-методист столичного фитнес-клуба. В деструктивном Тelegram-канале мужчина не единожды размещал грязные высказывания в отношении генерала милиции", - рассказали в ведомстве.

Орган предварительного следствия даст действиям минчанина правовую оценку в рамках уголовного законодательства. В настоящее время он отбывает административный арест.

По данным ГУСБ МВД, за пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено 92 факта клеветы и более 18 тыс. случаев разглашения персональных данных. В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек.-0-