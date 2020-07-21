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21 июля 2020, 17:03

Инсценировка под спецоперацию: завершено расследование нападения на супругов в Мозыре

Фото УСК по Гомельской области
Фото УСК по Гомельской области

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Управлением СК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на супружескую пару из Мозыря. Преступление было инсценировано под спецоперацию милиции, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК Мария Кривоногова.

По версии следствия, в начале года ранее судимый 36-летний житель Наровли рассказал 27-летнему гомельчанину о хранящихся в квартире мозырян крупной сумме денег и оружии. "Житель Гомеля, также имеющий несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, поделился полученной информацией с 47-летним приятелем. Двое мужчин решили завладеть имуществом супругов", - рассказали в УСК.

Преступники тщательно готовились: продумали маршрут, составили сценарий нападения, распределили роли, приготовили одежду.

Согласно материалам дела, 17 января 2020 года на верхнем этаже в подъезде потерпевших мужчины переоделись в похожую на форму сотрудников спецподразделения милиции одежду. Надели маски с прорезями для глаз. "Под предлогом проведения спецоперации по поиску вооруженного преступника обвиняемые проникли в квартиру потерпевших и заперли дверь изнутри. Незнакомцы потребовали предъявить им якобы для проверки оружие, спрятанное в сейфе. При этом один из мужчин угрожал супругам предметом, похожим на пистолет, второй применил электрошокер", - рассказала официальный представитель. Супругов связали скотчем и развели по разным комнатам. Обыскав квартиру, напавшие забрали более Br5,4 тыс. в разной валюте. После этого напарники заперли потерпевших в квартире и скрылись, уехали в Наровлю, в лесополосе сожгли одежду, обувь, маски и перчатки.

Позднее супруги вызвали милицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Позже нападавшие были установлены и задержаны. По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, установлены иные факты противоправной деятельности обвиняемых.

По данным следствия, за несколько дней до совершенного разбоя 27-летний гомельчанин вместе со своим осведомителем проник в частный жилой дом в Новобелицком районе областного центра. В отсутствие хозяев мужчины похитили десять бриллиантов с сертификатами на сумму свыше Br1,9 тыс.

В марте текущего года 47-летний обвиняемый, работая подсобным рабочим в строительной организации, вместе с 44-летним ранее судимым коллегой разбирал ограждении и демонтировал профилированные листы.

Во время следствия похищенные бриллианты и профилированные листы были возвращены владельцам. На имущество обвиняемых наложен арест.

На основании собранных по делу доказательств следователи предъявили обвинение: 27-летний и 47-летний мужчины обвиняются по ч.2 ст.207 УК (разбой, совершенный с проникновением в жилище, повторно, группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере) и ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная повторно, группой лиц, с проникновением в жилище), 36-летний - по ч.2 ст.205 УК и ч.6 ст.16 ч.2 ст.207 УК (пособничество в разбое), 44-летний - по ч.2 ст.205 УК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Гомельской области

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