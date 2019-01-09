Интернет-аферист шантажировал лидчанина фотографиями из соцсетей

9 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интернет-аферист угрожал лидчанину публикацией компрометирующих фото и требовал деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

На удочку аферистов попалась жительница Лиды. На связь с ней вышла женщина, заявившая, что знает о фотографиях интимного характера и возможном взломе анкеты девушки. Также неизвестная сообщила о знакомых в правоохранительных органах, которые могут дать ход уголовному делу. Позже на связь с девушкой вышел якобы помощник, который пообещал уладить проблемы. Однако для этого попросил доступ к учетным записям.

"После мониторинга страничек в социальной сети и мессенджере злоумышленник нашел переписку с юношей 2000 года рождения. В переписке имелись фотографии интимного плана", - отметили в пресс-службе УВД.

Злоумышленник решил воспользоваться этой информацией. Он предоставил компрометирующие фото молодому человеку и потребовал с него 5 тыс. российских рублей. В противном случае пообещал разослать фото всем друзьям и знакомым.

Молодой человек не стал идти на поводу у вымогателя и обратился в милицию. Стало известно, что злоумышленник писал с территории Российской Федерации. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по статье "Вымогательство".

"Инцидент в очередной раз доказывает, что не стоит хранить личную и финансовую информацию в интернете, а тем более передавать ее сомнительным собеседникам", - обратили внимание в милиции. Злоумышленники могут получить обманным путем реквизиты банковских карт, а затем снять со счета деньги.-0-