Интернет-аферисты шантажировали двух жительниц Лиды откровенными фотографиями

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительницы Лиды стали жертвами интернет-аферистов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"19-летняя жительница Лиды попала в затруднительную ситуацию: ранее ее страницу в социальной сети взломали и похитили часть данных. А спустя время злоумышленники по ту сторону монитора стали угрожать, что распространят имеющиеся у них фотографии интимного содержания девушки. Нечистые на руку граждане пообещали, что пикантный контент не будет опубликован при условии, если потерпевшая сделает и пришлет еще несколько фото и видео откровенного формата", - рассказали в УВД.

Еще одной жертвой злоумышленников стала 33-летняя женщина. У нее под угрозой распространения интимных материалов вымогали Br1 тыс.

За помощью женщины обратились в милицию. Правоохранители в очередной раз просят граждан не выдавать тайны личной жизни в интернете. "Для этого есть живое общение, которое куда более надежнее виртуального", - добавили в УВД.-0-