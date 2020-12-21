Интернет-мошенник из Гомеля обманывал нумизматов

21 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле за мошенничество в интернете задержали жителя областного центра - мужчина обманывал нумизматов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Гомельчанин на торговых интернет-площадках выставлял лоты по продаже монет Российской империи. Желающие их приобрести нашлись. Так, 31 мая пять монет за Br435 купил мозырянин. Деньги перевел на карту одного из банков. 3 июня Br350 перечислил минчанин. В этот же день Br70 за товар предложил житель Гомеля. Еще Br334 за две монеты 1896 и 1912 годов отправил на карту житель Солигорска.

"Как оказалось, 37-летний житель областного центра обзавелся несколькими карточками разных банков, оформленными на других людей. За небольшое денежное вознаграждение или покупку спиртного асоциальные личности соглашались открыть карт-счет с привязанной к нему карточкой. На их же имена оформлялись сим-карты разных операторов", - рассказали в УВД. После того как покупатели монет переводили деньги, гомельчанин прекращал общение. Нумизматы своих монет так и не увидели.

При личном обыске в квартире злоумышленника обнаружили и изъяли банковские карты, сим-карты, коллекцию монет.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным противоправным деяниям.-0-