Интернет-мошенник убедил минчанку взять кредит и похитил более Br5 тыс.

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенник убедил минчанку взять кредит, и она лишилась более Br5 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Заявительнице позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что с ее платежной карты осуществляются несанкционированные операции. В целях безопасности лжесотрудник попросил минчанку установить приложение удаленного доступа и сообщить свои личные данные. Женщина выполнила все условия. Также звонивший сообщил, что необходимо оформить кредит на свое имя. В результате манипуляций минчанка лишилась более Br5 тыс.", - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о хищении имущества путем модификации компьютерной информации.

Милиция напоминает: сотрудники банков в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию и не просят установить сторонних приложений, а номер банковской платежной карты им всегда известен. "Ни при каких обстоятельствах, никому и никогда не сообщайте информацию о себе или своей банковской платежной карте. Запомните: сотрудники банка никогда не станут звонить своим клиентам через интернет-мессенджеры", - добавили в ГУВД.-0-