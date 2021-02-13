13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенник выманил у жительницы Гродно более $11 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

По данным следствия, 35-летняя жительница Гродно несколько месяцев вела доверительную переписку с интернет-знакомым. Он выдавал себя за американца, который выполняет миротворческую миссию в Афганистане. Обещал приехать к гродненчанке и забрать ее к себе на родину.

В переписке виртуальный собеседник рассказал женщине, что ему нужно с "горячей точки" вывезти 45 кг золотых слитков, и он вышлет их ей. Также пояснил, что пересылкой будет заниматься специализированная организация, для этого нужно оплатить услуги компании.

Всего на различные счета женщина перечислила более $11 тыс. Когда осознала, что ее обманули, обратилась в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК . Лицо, причастное к совершению преступления, устанавливается.-0-