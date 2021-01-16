16 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенник выманил у жительницы Кричева $6,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Кричевским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч.3 ст.209 (завладение денежными средствами мошенническим путем в крупном размере) УК.

По данным следствия, в сентябре прошлого года 56-летняя жительница Кричева в социальной сети познакомилась с мужчиной, который представился как Марк Тони, генерал армии США. На протяжении месяца между ними шла переписка, во время которой мужчина высказал желание переехать в Беларусь для совместного проживания с потерпевшей. "Для якобы переправки его вещей из Кабула в Беларусь он попросил женщину осуществить денежный перевод на имя двух граждан Турции. Первоначально потерпевшая перевела $1,5 тыc. После этого она одолжила у своего знакомого $5 тыс., которые также перевела указанному в переписке лицу", - рассказала Анастасия Лавринович.

Женщина заподозрила обман и обратилась в правоохранительные органы. Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия для установления лиц, причастных к совершению мошенничества.

"В это же время "генерал армии" продолжает вести переписку с потерпевшей, уверяя, что в скором времени обязательно переедет в Беларусь. Для этого женщине всего лишь необходимо перечислить еще $1,5 тыс.", - отметила официальный представитель УСК по Могилевской области.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-