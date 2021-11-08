Интернет-мошенники обманули минчанку на Br480

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 18-летняя жительница Минска, гостившая в Жлобине, стала жертвой интернет-мошенников, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Минчанка нашла в социальной сети "ВКонтакте" группу "Apple продажа/рассрочка", где предлагали купить телефоны по очень выгодной цене и в рассрочку. Все общение потерпевшей с продавцом происходило в соцсети.

Как только продавец-мошенник понял, что девушка готова приобрести телефон, он убедил ее в том, что сначала необходимо перечислить деньги на карту, выпущенную банком Украины, а уже после он вышлет телефон. Для убедительности злоумышленник предоставил девушке фото паспорта, естественно, не своего, а также уговорил ее написать все данные банковской карты. В результате минчанка не досчиталась на балансе Br480. Девушка подала заявление в Жлобинский РОВД.

"С возникновением различных онлайн-сервисов объявлений появилось огромное количество мошенников. Цель у них одна - завладеть деньгами людей, предлагая несуществующий товар", - обратили внимание в УВД. В милиции напомнили, что избежать уловок от таких мошенников достаточно просто. Не стоит обращать внимание на лоты с подозрительным ценником, даже если он очень привлекательный. Не следует вести беседы по покупке или продаже товара в мессенджерах или социальных сетях. И никогда не нужно перечислять предоплату на счета, указанные продавцом.-0-