Интернет-мошенники обманули жительницу Чечерского района на Br8,6 тыс.

17 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Чечерского района попала в ловушку интернет-мошенников и лишилась сбережений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В Чечерский РОВД обратилась 60-летняя жительница одной из деревень района и рассказала, что ее обманули в интернете. В середине декабря прошлого года пенсионерка общалась в соцсети и увидела всплывающее окно навязчивой рекламы, которая сулила финансовый успех и вела на сайт, где обещали помочь заработать денег. Женщина перешла по ссылке. На ресурсе нужно было зарегистрироваться, уплатив первый взнос в $700. Пенсионерка так и сделала, и первые $50 были зачислены на счет.

В течение месяца она вкладывала деньги. Судя по сообщениям в личном кабинете, это приносило прибыль. Когда на счету оказалось $3 тыс., пенсионерка решила превратить виртуальные деньги в реальные и сообщила о намерении брокерам. Во время телефонного звонка из-за границы неизвестный мужчина проинформировал, что участник биржи может забрать деньги при одном условии: нужно создать резервную ячейку стоимостью $1 тыс. Денег у пенсионерки уже не было, и она взяла кредит в двух банках. Когда сельчанка сообщила о выполнении задания, ей позвонил брокер уже с другого номера и заявил, что необходим страховой полис стоимостью $1 тыс.

Сельчанка обратилась в правоохранительные органы. Общая сумма нанесенного ей ущерба составляет Br8619. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

В управлении уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома отметили: это не первый случай мошенничества, связанный с получением прибыли от торговли на мировых финансовых рынках. В аналогичную ловушку попал гомельчанин и потерял почти Br1 тыс. "Сайт, который заманил доверчивых граждан, ненастоящий. Об этом говорят и многочисленные негативные отзывы в интернете. Поэтому необходимо досконально изучить тему заработка с помощью виртуальных финансовых инструментов, прежде чем делать вложения", - рекомендовали в УВД.-0-