Интернет-мошенники обнулили карточку пенсионерки из Дубровно

13 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Интернет-мошенники выманили у пенсионерки из Дубровно данные карточки и сняли все деньги, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Жертвой мошенников стала 60-летняя жительница райцентра. Женщине не спалось, и она решила скоротать время в социальных сетях. Вскоре ей пришло письмо от подруги, в котором сообщалось о краткосрочной суперакции госбанка, просто так перечисляющего по Br100 на карту. Для этого необходимо всего лишь выслать фото карточки. Пенсионерка захотела войти в число счастливчиков, но отправить фото не смогла. Для злоумышленников, действовавших под видом приятельницы, это не стало преградой: они предложили отправить данные карточки и код, который вскоре придет на телефон, в личном сообщении.

Подозревать, что стала жертвой аферы, женщина стала после того, как на ее телефон начали приходить сообщения о списании денег. За короткий срок было проведено 28 операций, счет обнулен, с него списано более Br1 тыс. Утром обманутая дама обратилась в милицию.

"Примечательно, что злоумышленники не взламывали страницу, с которой вели переписку, а сделали ее точную копию", - отметил Виталий Сапроненко.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.

УВД Витебского облисполкома призывает граждан быть бдительными и внимательными, обращает особое внимание, что любая просьба из соцсетей о передаче фотографии банковской карточки или размещенных на ней персональных данных является сигналом о возможном мошенничестве. Чтобы убедиться в добросовестности человека, который обращается с такой просьбой, и не стать жертвой мошенников достаточно сделать один звонок.-0-