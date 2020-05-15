Интернет-мошенники похитили Br450 с карты пенсионерки из Гродно

15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники похитили с карты пенсионерки Br450. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

В одной из социальных сетей 70-летней жительнице Гродно пришло сообщение якобы от знакомой. Та написала, что один из банков в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией проводит акции и зачисляет всем клиентам на карту Br400.

Для того чтобы получить деньги, необходимо было сообщить реквизиты карты - номер и CVV-код, а также код подтверждения, который придет на телефон. Пенсионерка передала всю информацию и стала ждать пополнения счета. Вскоре она заподозрила неладное и попросила сына проверить баланс. Подозрения подтвердились - с карты исчезли Br450.

По данному факту Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) УК.

"Установлено, что знакомая женщины каких-либо сообщений ей не отправляла, а в сети была создана ее фейковая страница. Следователи проводят комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление виновного лица", - отметила Инна Позняк.

Чтобы обезопасить себя от подобных посягательств, следователи рекомендуют не хранить реквизиты карт в открытом доступе, не передавать их третьим лицам, ни под каким предлогом не сообщать сведения о защитном коде и кодах, поступающих на телефон из банка. Личность приславшего сообщение о финансовой помощи либо других операциях необходимо проверить, связаться с ним по телефону, другому мессенджеру или встретиться лично.-0-