Интернет-мошенники похитили со счета оршанки более Br7,3 тыс.

11 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Врач из Орши лишилась более Br7,3 тыс., поверив интернет-мошенникам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Со счетов врача из Орши виртуальные мошенники списали Br7 тыс. - все накопленные женщиной сбережения. Она более полугода откладывала деньги и хранила их на банковской карточке. Оршанка знала об участившихся случаях хищения с карт граждан и постаралась обезопасить их, но и сама стала жертвой киберпреступников, сделавших ставку на психологическое давление на женщину.

Врачу из Орши злоумышленники позвонили в конце рабочего дня и сначала пытались напугать попыткой несанкционированного взлома ее счета. Когда женщина отказалась сообщить данные карты, мошенники сами назвали ее номер и другие личные данные. На оршанку это подействовало, и она согласилась предоставить всю нужную информацию. Киберпреступники создали видимость активной деятельности банковского персонала, стараясь убедить женщину, что она имеет дело с компетентными специалистами. В итоге она предоставила мошенникам все данные. Когда же оршанка поняла, что ее обманули, то попыталась перезвонить на входящий номер, однако не смогла ни с кем связаться.

Оршанка обратилась в милицию. По факту хищения средств с использованием высоких технологий возбуждено уголовное дело.

В УВД Витебского облисполкома отметили, что с начала 2021 года в области зафиксировано более 200 преступлений в отношении владельцев банковских карточек. Сумма похищенных средств составляет около Br300 тыс. В 2020 году количество подобных фактов превысило 2,5 тыс. Из-за деятельности интернет-мошенников жители области лишились сбережений на сумму почти Br2 млн.-0-