17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники похитили у гродненской фирмы $30 тыс., создав клон почтового ящика бизнес-партнера. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"Одна из фирм города сотрудничает с немецкими партнерами. На электронную почту компании пришло сообщение о необходимости закупки оборудования в Китае. Стоимость товара - около $30 тыс. Учитывая, что подобные операции уже проводились, у руководства гродненской фирмы не возникло никаких подозрений. Необходимая сумма была переведена на указанный в сообщении счет. После этого "партнеры" перестали отвечать в электронной переписке. Созвонившись с коллегами из Германии, руководство фирмы выяснило, что они данные письма по закупке не отправляли", - рассказали в Октябрьском РОВД Гродно.

В данном случае злоумышленники создали клон электронного ящика с незначительным и не заметным на первый взгляд изменением. Подобные мошеннические схемы уже регистрировались в Гродно. Перед тем как написать, злоумышленники взламывают электронные ящики крупных фирм или предприятий и внимательно изучают переписку с партнерами. После этого создается клон электронной почты и направляется письмо, в котором будет фигурировать сумма, не вызывающая подозрений.-0-