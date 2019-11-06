Интернет-мошенники похитили у жительницы Орши Br2,5 тыс.

6 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жительница Орши поддалась на уловки интернет-мошенников и лишилась Br2,5 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

На мобильный телефон 28-летней женщины поступил звонок от якобы службы безопасности одного из банков. Во время разговора голос на другом конце провода сообщил, что служба проверяет степень защищенности счета. Для этого ей необходимо сообщить цифры кода, который вскоре придет на ее телефонный номер. Поверив незнакомцу, женщина сделала все необходимое. После этого диалог прервался. Спустя некоторое время жительница райцентра попыталась снять деньги со своего счета. Однако оказалось, что баланс практически равен нулю.

В отношении неустановленного преступника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники).

УВД Витебского облисполкома напоминает: чтобы не стать жертвой интернет-преступлений, необходимо быть внимательными и осторожными, не вступать в переписку с незнакомыми людьми, которые под любыми предлогами начинают выманивать фотографии банковской карточки или размещенные на ней персональные данные. Если от родственников или знакомых приходит сообщение о том, что человек нуждается в деньгах, следует перезвонить им и уточнить эту информацию. Ни в коем случае не следует передавать реквизиты банковской платежной карты посредством переписки в социальных сетях.-0-