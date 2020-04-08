8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники списали с карты жителя Воложинского района Br600. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В последнее время участились случаи взлома страниц и временных блокировок пользователей сети "ВКонтакте". Пока страница заблокирована, она в руках мошенников, которые рассылают с нее просьбы о помощи друзьям в сети: "можно я тебе переведу на карту деньги, а ты их на киви-кошелек?". Сомневающиеся пользователи уточняют информацию по телефону, некоторые просто вступают в переписку, но есть и те, кто в спешке попадается на удочку и лишается денег. Очередной жертвой мошенников стал 22-летний житель агрогородка Раков. 6 апреля молодой человек обратился в дежурную часть районного отдела внутренних дел с заявлением, что с его карт-счета пропали деньги", - рассказали в УВД.

В социальной сети "ВКонтакте" со странички друга потерпевшему пришло сообщение с просьбой скинуть номер банковской карты якобы для того, чтобы перевести на нее деньги. Не удостоверившись, что пишет хозяин страницы, парень поспешил сообщить все необходимые злоумышленнику данные, после чего деньги с его карт-счета пропали. В результате своей беспечности и неосмотрительности он лишился более Br600. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.

Как показывает практика, найти преступника и вернуть деньги владельцу карточки практически невозможно. "Следует заботиться о собственной финансовой безопасности и не быть опрометчивым. Не нужно верить самым разнообразным просьбам, которые касаются денег и приходят через соцсети и мессенджеры. Если подобная просьба поступила, а отказать вы не можете, обязательно позвоните этому человеку и убедитесь, что сообщение пришло от него. Не пишите конфиденциальную информацию (реквизиты карт, коды) в личных сообщениях своим друзьям", - добавили в УВД.-0-