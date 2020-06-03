Интернет-мошенники украли деньги у гродненцев, решивших продать мебель

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. От действий интернет-мошенников пострадали несколько жителей Гродно, разместивших в сети объявления о продаже мебели. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Жительница Гродно на одной из торговых интернет-площадок выставила объявление о продаже дивана. Вскоре в мессенджере написал потенциальный покупатель. Он предложил перечислить деньги за мебель, а забрать ее потом. Якобы сейчас покупатель находится за рубежом.

Женщина отправила номер и срок действия карты, на которую поступила необходимая сумма. Вскоре покупатель написал, что случайно перечислил деньги с чужой карты и попросил их перевести назад. Чтобы подтвердить возврат, покупатель прислал ей ссылку, по которой это необходимо сделать. Продавец перешла по ней и там стала вводить коды, приходящие ей на телефон.

"Суть в том, что в этот момент мошенники получили доступ к ее интернет-банкингу. В итоге с карты было похищено Br3,6 тыс. По аналогичной схеме еще два жителя областного центра, продававшие диваны, лишились всех денег с карты", - рассказали в милиции.

Еще одну женщину уберегло от проблем то, что она заподозрила неладное и не стала спешить с возвратом. Женщина обратилась в банк. Как только будет установлен отравитель аванса, деньги перечислят обратно.

В милиции подчеркивают, что мошенников привлекают объявления с дорогой мебелью. На карты продавцам они перечисляли от Br1,5 тыс. до Br2 тыс., показывая свою платежеспособность и подтверждая серьезность намерений. Милиция призывает граждан ни в коем случае не переходить по ссылкам от неизвестных. Это, вероятнее всего, способ завладеть данными интернет-банкинга и похитить средства с карт.-0-