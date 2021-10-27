Интернет-мошенники украли с банковской карточки борисовчанки более Br2,4 тыс.

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники украли с банковской карточки 70-летней борисовчанки более Br2,4 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Как установили правоохранители, в мессенджере Viber потерпевшей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о якобы незаконных действиях со стороны мошенников в отношении ее банковского счета. Женщина поверила собеседнику и, полагая, что он действительно помогает ей сохранить деньги, выполнила указания злоумышленника - предоставила реквизиты банковской карточки, срок действия и CVV-код", - рассказали в УВД.

По этому факту Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.

Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции Борисовского РУВД призывают быть предельно внимательными при поступлении звонков от якобы представителей банковских учреждений. Во избежание подобных ситуаций правоохранители рекомендуют сразу же завершать разговор с собеседником, а в случае возникновения вопросов, связанных с денежными операциями на своем счете, звонить по номеру обслуживающего банка.-0-