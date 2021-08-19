Интернет-мошенники выманили у двух жителей Гродно более Br30 тыс.

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19 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники похитили у двух жителей Гродно Br33 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.От действий аферистов пострадали 58-летняя пенсионерка и 26-летний молодой человек. Они попались на новую и наиболее агрессивную форму мошеннических действий по выманиванию денег. "В обоих случаях неизвестный звонил на мобильник потерпевших с зарубежного номера. Женщине аферист представился сотрудником милиции, а молодому человеку - служащим подразделения безопасности банка. Гродненцам сообщили, что от их имени открыты кредиты на значительные суммы и чтобы их погасить, необходимы средства. Для их оперативного аккумулирования мошенники предложили взять кредиты и перевести деньги на принадлежащие потерпевшим банковские карточки", - рассказали в милиции.Параллельно аферисты выведали информацию о реквизитах карточек пострадавших. Деньги, поступившие туда, были тут же выведены. Пенсионерка лишилась около Br10 тыс., молодой человек - Br23 тыс. Причем молодому человеку злоумышленник звонил дважды: в первом случае он сумел отказать преступнику, а во втором почему-то нет.Поняв, что пострадали от рук мошенников, потерпевшие обратились в милицию. Возбуждены уголовные дела.-0-