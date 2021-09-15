Интернет-мошенники за две недели похитили у жителей Гродно почти Br100 тыс.

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За две недели интернет-мошенники похитили у жителей Гродно почти Br100 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Октябрьском РУВД Гродно.

На территории Октябрьского района областного центра участились случаи интернет-мошенничества. В милиции отметили, что злоумышленники действуют практически по одной схеме. Людям звонят в мессенджере от имени якобы сотрудников банков или правоохранительных органов. Далее пытаются войти в доверие, рассказывают о попытках оформить на имя владельца карты несанкционированный кредит и под предлогом пресечения этой операции пытаются выведать личные данные. После этого они предлагают самому человеку оформить кредит и перевести деньги на указанный счет.

Также популярна схема с установкой на телефон владельца карты программы удаленного доступа, которая позволяет войти в интернет-банкинг и вывести со счета жертвы средства.

"Используя подобного рода схемы, с 1 сентября злоумышленники только на территории Октябрьского района Гродно завладели денежными средствами граждан на общую сумму Br97 тыс.", - рассказали в милиции.

Правоохранители напоминают: чтобы не стать жертвой преступления, никому нельзя сообщать реквизиты банковской платежной карты, ее номер, срок действия, а также трехзначный защитный код, указанный на оборотной стороне карты. Стоит помнить, что сотрудники банка, а также милиции и других правоохранительных органов никогда не звонят и не спрашивают реквизиты банковских платежных карт.-0-