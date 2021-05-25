25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники за несколько часов похитили у жителей Гродненской области Br1,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В регионе продолжают фиксироваться случаи киберпреступлений. Злоумышленники под различным предлогами через звонки с белорусских и иностранных номеров, мессенджеры пытаются узнать конфиденциальную информацию о карте либо аккаунте в интернет-банкинге.

"Только за вчерашний день двое жителей Волковысского района лишились Br204 и Br159 соответственно. У мужчины из Вороновского района с карты пропало Br750, а у пенсионерки из Гродно - Br380. Всего за несколько часов было украдено Br1,5 тыс.", - рассказали в милиции.

Правоохранители напоминают правила, соблюдение которых поможет сберечь деньги. "Ни в коем случае не разглашайте посторонним лицам конфиденциальные данные - это три цифры с обратной стороны банковской карты и пароли интернет-банкинга. И помните, что даже при возникновении какой-то нештатной ситуации сотрудники банков не будут вам звонить по телефону и уточнять личные сведения", - резюмировали в милиции.-0-