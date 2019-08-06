Интернет-сутенера задержали в Гродно

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно вовлекал в занятие проституцией девушек и подыскивал им клиентов в интернете. Милиция при силовой поддержке ОМОН задержала 37-летнего мужчину, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

На злоумышленника сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Гродненского РОВД вышли во время мониторинга. Он за деньги предлагал сексуальные услуги 27-летней девушки. Во время оперативных мероприятий ее задержали.

Девушка рассказала, что познакомилась с мужчиной в одной из социальных сетей в группе по поиску работы. Тот представился директором фирмы, однако при встрече предложил ей оказывать интимные услуги клиентам, которых сам подыщет. Заработанные деньги при этом делились поровну.

"Кроме того, было установлено, что этот же мужчина вовлек для оказания интимных услуг еще как минимум двух молодых гражданок", - рассказали в милиции. Схема работы была та же. Сутенер подыскивал клиентов и забирал за это половину суммы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Организация и использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией".-0-