Интернет-вымогатель требовал у жителя Гродно деньги под угрозой обнародования интимных фото

18 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Интернет-вымогатель требовал у жителя Гродно деньги, угрожая опубликовать его интимные фото. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель Гродно зарегистрировался на одном из сайтов знакомств. Общение складывалось неплохо. Однако в один из дней 32-летний мужчина получил сообщение с требованием Br350, в противном случае неизвестный грозился распространить фото интимного характера.

Мужчина не стал идти на поводу у вымогателя, а сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. На данный момент личность подозреваемого устанавливается, его действиям дается правовая оценка.

"За последний год на территории Гродненской области участились случаи вымогательства в интернете. К сожалению, граждане забывают о возможных рисках при общении с незнакомцами и отправляют фотографии, о которых в скором времени придется пожалеть. Не забывайте, вы можете не знать личность и мотивы человека по другую сторону экрана, поэтому стоит всегда сохранять бдительность при подобном общении", - отметили в милиции.-0-