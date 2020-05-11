Интернет-вымогатель требовал у жителя Гродно деньги за нераспространение интимного видео

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Интернет-вымогатель требовал у жителя Гродно деньги, угрожая опубликовать интимное видео с его участием. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Мужчина 1978 года рождения завязал виртуальное знакомство с девушкой. Они продолжили общаться в одном из мессенджеров, в том числе и с помощью видеосвязи. Общение носило откровенный характер.

Спустя какое-то время мужчина получил от "знакомой" сообщение с требованием заплатить Br330. В противном случае она обещала переслать интимное видео всем его друзьям в социальной сети. Опасаясь распространения подобной информации и не желая передавать деньги, гродненец обратился в милицию.

Сейчас по статье "Вымогательство" возбуждено уголовное дело.-0-