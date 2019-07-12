Инженер одной из диагностических станций Минска получал взятки за техосмотр

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий инженер одной из диагностических станций Минска получал взятки за быстрое решение вопросов о прохождении государственного технического осмотра. Об этом БЕЛТА сообщили в Главном управлении внутренних дел Мингорисполкома.

В поле зрения оперативников 39-летний минчанин попал не случайно: имелась информация о том, что он помогал клиентам за денежное вознаграждение проходить техосмотр. Правоохранители установили, что незаконную деятельность мужчина начал еще в 2018 году. За каждую проверку злоумышленник получал сумму в размере $30. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных деяний.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета Беларуси для дачи правовой оценки действиям фигуранта. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.-0-